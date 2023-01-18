МЭА: добыча нефти ОПЕК+ в декабре была ниже плана на 1,77 млн баррелей в сутки

Совокупный уровень добычи нефти стран—членов ОПЕК+ в декабре прошлого года был ниже целевого показателя на 1,77 млн б/с. За месяц добыча сократилась на 50 тыс. б/с и составила в декабре 38,33 млн б/с, следует из январского отчета Международного энергетического агентства.

По оценке МЭА, Россия в декабре уменьшила добычу нефти на 30 тыс. б/с, до 9,77 млн б/с. Сохранить уровень добычи на прежнем уровне в ОПЕК+ удалось только Саудовской Аравии (10,48 б/с), а Нигерия смогла нарастить добычу (с 1,15 млн до 1,23 млн б/с).

5 октября 2022 года альянс ОПЕК+ сократил добычные квоты нефти. На достижении соглашения настаивали Саудовская Аравия и Россия, которая является неформальным лидером объединения, поскольку на ее долю приходится 14% мировой нефтедобычи. 4 декабря страны ОПЕК+ решили сохранить принятый в октябре план по добыче нефти на фоне утверждения стран ЕС и G7 потолка цен на российскую нефть в $60 за баррель. Следующая встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+ должна пройти 1 февраля.

О том, как повлияют на Россию новые нефтяные ограничения, читайте в материале «Над дизтопливом навис потолок».

Эрдни Кагалтынов