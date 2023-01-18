Зарубежные СМИ: Какие темы стали главными в Давосе?

Конец эры дешевых денег и политическая нестабильность стали основными темами Всемирного экономического форума в Давосе. Третий день, как заявлено в программе, будет посвящен преодолению различных кризисов — энергетического, климатического, финансового и демографического. А ключевым событием 17 января стало выступление Генри Киссинджера. Бывший госсекретарь США говорил о конфликте между Россией и Украиной. В мировых СМИ обсуждают резкую смену риторики американского политика. В Давосе он заявил, что Украину следует принять в НАТО. Хотя раньше высказывался против этого. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Arnd Wiegmann, Reuters Фото: Arnd Wiegmann, Reuters

Нейтральный статус Украины уже не имеет никакого смысла, объяснил перемену своей позиции Генри Киссинджер. Принять страну в НАТО будет правильным итогом, отметил американский политик, но в тоже время он верит и в диалог с Россией, отмечает CNBC. Бывший госсекретарь США, выступая на Форуме в Давосе по видеосвязи, заявил, что Москве должна быть предоставлена возможность однажды вернуться в международную систему. Сделать это, по его мнению, следует после любого мирного соглашения по украинскому конфликту. Также он считает, что Запад должен продолжать дискуссию с Россией, чтобы не создавать впечатление, что идет война против самого российского государства. Это важно понимать, когда имеешь дело с ядерной державой.

Тему ядерной опасности затронула и первая леди Украины Елена Зеленская. Выступая в Давосе, она раскритиковала разобщенность разных стран, сообщает The Associated Press. Она заявила, что страны-участники форума очень влиятельны, но не все используют это влияние. Всю неделю крупные политики, бизнесмены и активисты со всего мира будут обсуждать глобальные проблемы, такие как замедление экономик или угроза голода. Но никогда нельзя понять, сколько же реальных действий будет предпринято, чтобы достичь заявленной цели — улучшить состояние мира, отмечает агентство.

Единственным высокопоставленным спикером, который говорил о конкретике, стал канцлер Германии Олаф Шольц. Bloomberg пишет, что он перечислил принятые меры во избежание рецессии на фоне энергетического кризиса. В частности, немцы смогли оперативно построить порты СПГ и нарастить количество хранилищ газа.

Газета The Guardian обратила внимание на другую тему Давоса: группа сверхбогатых людей обратилась к мировым лидерам и представителям с призывом увеличить налоги для них же. Британское издание называет это сообщество из 205 человек «патриотичными миллионерами». В их число входят, например, наследница империи Disney и американский актер Марк Руффало. Состоятельные активисты заявили, что хотят отчислять больше налогов, чтобы решить проблемы крайнего неравенства в мире.

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