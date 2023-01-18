Welt: заморозку активов ЦБ и отключение от SWIFT банков РФ инициировала Болгария

Болгария, которая выступала против поставок оружия Украине, активно поддерживала Киев боеприпасами и дизельным топливом в решающие месяцы вооруженного конфликта, сообщает Welt. По данным издания, именно по инициативе бывшего премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова были заморожены активы Центробанка РФ и отключены от SWIFT российские банки.

Как передает Welt, 25 февраля 2022 года господин Петков посетил неформальное заседание Евросовета в Брюсселе. На встрече, которая затянулась до ночи, он общался с европейскими лидерами и предложил отключить российские банки от системы SWIFT и заморозить европейские облигации, выпущенные Банком России (в ЕС заморожено €300 млрд активов ЦБ). Сначала лидеры ЕС сомневались, но в итоге приняли соответствующие меры.

Газета упоминает в материале другую встречу бывшего премьер-министра Болгарии. 28 апреля он приехал в Киев, чтобы заверить в своей поддержке президента Владимира Зеленского. Но, как пишет Welt, ему было нечего предложить, по крайней мере официально. Тогда господин Петков и господин Зеленский договорились, что Болгария будет ремонтировать военную технику с Украины.

При этом, согласно расследованию Welt, на момент поездки в Киев правительство Болгарии уже инициировало процедуру комплексной военной помощи Украине. При этом Болгария — единственная страна НАТО, наряду с Венгрией, которая официально не поставляет оружие Киеву. Поставки Украине подтвердили изданию экс-премьер Болгарии Кирил Петков и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Дарья Эрозбек