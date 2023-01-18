Из Иркутска впервые с начала 2020 года возобновились прямые рейсы в Китай

Авиакомпания «ИрАэро» возобновила прямое сообщение с Китаем, приступив к выполнению рейса Иркутск—Харбин (Китай)—Иркутск. Как отмечается в сообщении перевозчика, полеты будут выполняться дважды в неделю по понедельникам и пятницам на самолетах «Суперджет-100». Обратные рейсы осуществляются по вторникам и субботам.

«Мы рады возобновлению прямого авиасообщения с Китаем. Перерыв с 2020 года был связан со сложной эпидемической ситуацией в России и КНР. Это направление для нас является перспективным. Летать будем на "Суперджетах", которые отличаются оптимальной пассажировместимостью и дальностью полета. В планах авиакомпании также возобновление рейсов в Маньчжурию»,— цитируется в сообщении гендиректор авиакомпании Юрий Лапин.

Генеральное консульство России в Харбине в своем Telegram-канале уточняет, что на сегодняшний день количество прямых рейсов между российскими городами и Харбином «увеличилось до четырех». Ранее российская «Аврора» и «Хайнаньские авиалинии» «восстановили регулярные полеты между Хабаровском и Харбином».

Влад Никифоров, Иркутск