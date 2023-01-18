Проезд по Крымскому мосту закроют из-за ремонта 20 января

Ограничения движения автотранспорта по Крымскому мосту введут 20 января в связи с ремонтно-восстановительными работами. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Движение будет закрыто ориентировочно в период с 13:00 до 18:00. Водителям рекомендовали заранее планировать поездки с учетом поступившей информации.Как пояснили в «Росавтодоре», ограничения связаны с демонтажем четвертого поврежденного пролета левой стороны автодорожной части моста.

Ранее проезд по Крымскому мосту был открыт досрочно после установки первого пролета левой автодорожной части конструкции. Работы завершились на час раньше.

Анастасия Донскова

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