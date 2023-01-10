На Крымском мосту установили первый пролет левой автодорожной части

Строители установили первый пролет левой автодорожной части Крымского моста. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.
«При помощи домкратов по накаточным балкам специалисты передвинули пролет на опорные тумбы и приступили к опусканию металлоконструкций. Через несколько дней пролет встанет в свое проектное положение»,— отметил вице-премьер.
Метод поперечной надвижки конструкции, который использовали специалисты, позволил сократить время работ на два часа. Благодаря этому движение автотранспорта по Крымскому мосту, закрытое на время работ, возобновили досрочно.
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