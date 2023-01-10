Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили досрочно после ремонта

Автомобильное движение по Крымскому мосту досрочно возобновили после ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта РФ.

Движение автотранспорта на подходах к мосту было ограничено 10 января с 03:00, полностью мост закрыли в 04:00. Возобновить движение в прежнем режиме планировали к 16:00, но работы завершились раньше срока.

Восстановление конструкции проводят в связи с подрывом моста в октябре 2022 года, когда в результате взрыва грузовика в море обрушилась часть автодорожного полотна. В настоящее время продолжается восстановление строения, движение грузовиков через мост закрыто. Открыть проезд для большегрузов планируют в марте текущего года.

Анастасия Донскова

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