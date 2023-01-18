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Надаль вылетел с Australian Open

Действующий победитель Australian Open Надаль проиграл во втором круге турнира американцу Маккензи Макдональду. Матч продлился 2 ч 32 мин и закончился со счетом 4:6, 4:6, 5:7 в пользу американского теннисиста. Во время второго сета Надаль взял медицинскую паузу и доигрывал матч с травмой ноги.

Рафаэль Надаль (справа)

Рафаэль Надаль (справа)

Фото: Asanka Brendon Ratnayake, AP

Рафаэль Надаль (справа)

Фото: Asanka Brendon Ratnayake, AP

36-летний Надаль занимает вторую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету — 22 победы на турнирах Большого шлема, что является рекордом, он выиграл 92 титула ATP. 27-летний Макдональд занимает 65-е место в рейтинге. На турнирах Большого шлема он ранее не проходил дальше четвертого круга.

Australian Open проходит в Мельбурне до 29 января. Это первый в сезоне турнир Большого шлема, он проводится на покрытии «хард».

Подробнее о турнире читайте в публикации «Ъ» «С легким жаром».

Лаура Кеффер

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