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Россиянка Шнайдер вылетела с Australian Open

Российская теннисистка Диана Шнайдер проиграла гречанке Марии Саккари во втором круге Australian Open. Матч продлился 2 ч 33 мин и закончился со счетом 6:3, 5:7, 3:6.

Диана Шнайдер

Диана Шнайдер

Фото: Carl Recine, Reuters

Диана Шнайдер

Фото: Carl Recine, Reuters

18-летняя Шнайдер впервые принимала участие в турнире, она прошла на Australian Open через квалификацию. В основной сетке турнира выступают в общей сложности 14 россиянок.

Australian Open проводится в Мельбурне до 29 января. Действующей победительницей является австралийка Эшли Барти, которая объявила о завершении карьеры в марте 2022 года.

О том, как проходит турнир, читайте в публикации «Ъ» «С легким жаром».

Лаура Кеффер

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