Захарова ответила на призыв главы ЕК предоставить Украине «любое оружие»

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен предоставить Украине «любое оружие», которое она может использовать.

«Фон дер Ляйен призвала дать Украине любое оружие, которое она может использовать. Ядерное, что ли?»,— написала госпожа Захарова в Telegram.

Урсула Фон дер Ляейн в интервью каналу CNN заявила, что Украина должна получить все военные возможности, которые ей нужны и которые могут использовать ее вооруженные силы. Госпожа фон дер Ляйен ожидает, что такое решение будет принято на встрече группы по Украине в формате Рамштайн 20 января. О том, что новая военная помощь будет выделена Украине после встречи в Рамштайне, также говорил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Власти Украины неоднократно запрашивали у стран ЕС боевые танки западного образца, в том числе немецкие Leopard. Однако поставлять эти танки без разрешения производителя — Германии — нельзя. 12 января министр обороны Германии Кристина Ламбрехт говорила, что решение об их передаче Украине еще не принято.

Анастасия Ларина