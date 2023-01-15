Генсек НАТО: новый пакет военной помощи Украине будет согласован 20 января

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что 20 января представители министерств обороны западных стран на встрече в формате «Рамштайн» одобрят новую военную помощь Украине. По словам генсека, в нее войдут боевые машины пехоты, а также легкие французские танки.

«Ожидаю, что мы сможем заявить о новой военной помощи. Я приветствую решение США и Германии по отправке БМП, решение Франции по отправке легких танков. Я уверен, что и другие союзники объявят в Рамштайне о новой помощи»,— сказал господин Столтенберг в интервью газете Handelsblatt.

В последнее время власти Украины просят страны ЕС поставить боевые танки западного образца, в том числе немецкие танки Leopard. Однако поставлять эти танки без разрешения производителя — Германии — нельзя. 12 января министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт говорила, что решение о передаче Украине этих танков еще не принято. По данным источников Bloomberg, Германия объявит о решении поставить Leopard Украине на следующей неделе.

Анастасия Ларина