Власти вложат в развитие Тынды и Северобайкальска 60 млрд руб.

В развитие инфраструктуры Тынды и Северобайкальска, которые называют «столицами БАМа», инвестируют 60 млрд руб. в ближайшие пять лет. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунов.

«У нас есть планы на две, как мы говорим, столицы БАМа — Тынду и Северобайкальск. В ближайшие пять лет инвестируем из федерального бюджета на развитие социальной инфраструктуры этих городов более 60 млрд рублей»,— сообщил господин Чекунов на пресс-конференции по итогам встречи с главой РЖД Олегом Белозеровым.

Тында — город в Амурской области с населением до 30 тыс. человек. Северобайкальск — город в Бурятии с населением 23 тыс. человек.

В 2023 году РЖД увеличит в 2023 году авансы под работы на БАМе и Транссибе почти на 80% по сравнению с уровнем 2022 года — до 70 млрд руб. В Минтрансе допускали, что в этом году на БАМе заключат первые концессионные соглашения. Объектами соглашений должны стать три тоннеля и мост через Амур стоимостью 600 млрд руб.

Подробнее о строительстве БАМ — в материале «ОАО РЖД проявит щедрость впрок».

Анастасия Ларина