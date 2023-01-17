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Коммерсантъ FM
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Киссинджер перестал быть приверженцем идеи о нейтральном статусе Украины

Бывший госсекретарь США и советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер считает, что идея о нейтральном статусе Украины больше не имеет смысла. На форуме в Давосе господин Киссинджер заявил, что в будущем Украину можно будет принять в НАТО.

«До этой войны я был против членства Украины в НАТО, потому что боялся, что начнется именно тот процесс, который мы наблюдаем сейчас. Теперь, когда этот процесс достиг такого уровня, идея нейтральной Украины в этих условиях уже не имеет смысла. В конце... она должна получить гарантии от НАТО, в какой бы форме НАТО их ни предоставила. Теперь вступление Украины в НАТО приемлемо»,— сказал он, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе по видеосвязи (трансляцию вел The Guardian).

С 2014 года Генри Киссинджер считал нейтральный статус Украины необходимостью для решения российско-украинского конфликта. Он несколько раз с начала военной операции на Украине говорил о необходимости такого статуса для Украины.

Кроме того, Генри Киссинджер утверждал, что Россия и Украина должны вернуться к довоенному статус-кво. В одной из своих статей он также допускал проведение референдума на спорных территориях, если Россия и Украина не смогут выйти из конфликта путем боевых действий или переговоров.

Заявления господина Киссинджера критиковал президент Украины Владимир Зеленский, а также представители его офиса. В Кремле, наоборот, обещали «с большим интересом» ознакомиться с идеями Генри Киссинджера.

Анастасия Ларина

Военная операция на Украине

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