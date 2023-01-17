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Путин внес в Госдуму проект прекращения действия международных договоров Совета Европы

Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект «О прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы». Документ зарегистрирован и направлен председателю нижней палаты Вячеславу Володину.

Совет Европы приостановил членство РФ в организации 25 февраля 2022 года, после начала военной операции. 15 марта Россия объявила о начале процесса выхода из организации.

Совет Европы — международная организация, содействующая сотрудничеству между ее членами, государствами и странами Европы. РФ была членом Совета Европы с 28 февраля 1996 года и до исключения 16 марта 2022 года. 30 марта 1998 года Россия ратифицировала Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод.

Россия перестала быть членом Совета Европы по решению Парламентской ассамблеи Совета Европы. Ранее ожидалось, что страна выйдет из состава Совета Европы после 1 января нынешнего года.

С 16 сентября Россия перестала быть участником Европейской конвенции по правам человека, выйдя из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). В июне президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет России не исполнять любые решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта 2022 года.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «За Россией числится ЕСПЧ».

Мария Федотова

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