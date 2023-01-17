Нечаев предложил увеличить пошлины на ввоз товаров из недружественных стран

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев заявил, что необходимо усилить ответные меры против западных санкций. Так, депутат предложил увеличить ставку пошлины на импортную продукцию недружественных стран. По его словам, это создаст конкурентные условия для отечественных производителей.

«Можно оставить те же пошлины для тех, кто не выступает против России, — стран Азии, Латинской Америки, для наших евразийских товарищей — и поднять их для тех, кто нам объявил войну»,— сказал депутат в ходе пленарного заседания Госдумы. Он предложил рассмотреть эту инициативу на уровне Комитета по промышленности и торговли.

Алексей Нечаев добавил, что средства от увеличения пошлин можно использовать для финансирования рекламы российских производителей.

По общему правилу, пошлины на ввоз товаров в страну определяются по Единому таможенному тарифу, который утверждает Совет Евразийской экономической комиссии. На сегодняшний день размер единой ставки таможенных пошлин — 15% от стоимости. 9 декабря правительство России ввело пошлины на ввоз товаров личной гигиены и оружия из недружественных стран на уровне 35%.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «В воздухе запахло пошлинами».

Лусине Баласян