Госдолг Свердловской области достиг 106 млрд рублей

Объем государственного долга Свердловской области на 1 января 2023 года составил 106,4 млрд руб. По данным регионального министерства финансов, задолженность по бюджетным кредитам составила 57,2 млрд руб., по ценным бумагам — 49 млрд руб. Суммарный долг свердловских муниципалитетов — 3,1 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В январе 2022 года госдолг региона составлял 99 млрд руб. Как сообщили в региональном минфине, объем госдолга за год увеличился на 6,9 % за счет привлечения двух видов бюджетных кредитов из федерального бюджета. Средства инфраструктурного бюджетного кредита в размере 6,1 млрд руб. направляются на реализацию крупных инвестиционных проектов региона. Также из федерального бюджета привлечен бюджетный кредит на замещение рыночных заимствований в сумме 8,2 млрд руб. под 0,1%.

Ранее сообщалось, что к 2026 году объем госдолга Свердловской области может достигнуть 216 млрд руб., после чего сумма задолженности начнет снижаться и составит 141 млрд руб. в 2030 году. Напомним, дефицит бюджета Свердловской области в 2023 году достигнет 11 млрд руб. Доходная часть бюджета составит 375,1 млрд руб., расходная — 386,4 млрд руб.

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Диана Сунагатуллина