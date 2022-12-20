Доходы бюджета Свердловской области увеличили на 6 млрд рублей

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области поддержали инициативу увеличения прогноза по доходам регионального бюджета на 5,8 млрд руб. Так, доходная часть бюджета составит 375,1 млрд руб., расходная — 386,4 млрд руб. Дефицит бюджета составит 11 млрд руб., что на 5 млрд руб. меньше, чем при изначально заявленных показателях. Как уточнил министр финансов Свердловской области Александр Старков, к доходам будет привлечено 4 млрд руб. из федерального бюджета, еще 1,8 млрд составят неналоговые доходы.

«Увеличение доходной части бюджета и перераспределение расходов позволят направить дополнительные средства на программы в сфере строительства, здравоохранения, культуры, ЖКХ, транспортного обслуживая и спорта, выполнить ряд важных обязательств перед жителями региона»,— отметил господин Старков.

С учетом поступивших средств региональный Минстрой получит дополнительно 2 млрд руб. На расходы в сфере транспортного обслуживания направят 2,4 млрд руб., из них 574 млн руб. направят на повышение доступности перевозок железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, 255 млн руб. — на обновление подвижного состава наземного пассажирского общественного транспорта. Расходы на здравоохранение в целом выросли на 3,9 млрд руб.

Напомним, в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) в 2023 году дефицит бюджета составит 42,3 млрд руб. Дефицит бюджета в Ямало-Ненецком автономном округе достигнет 51 млрд руб. В Тюменской области дефицит в 2023 году составит 36 млрд руб.

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Диана Сунагатуллина