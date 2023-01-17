УПЦ призвала Россию не выступать от ее имени на международных площадках

Украинская православная церковь прокомментировала инициативу постпреда России при ООН Василия Небензи созвать заседание Совета Безопасности ООН в связи с событиями вокруг УПЦ. Представители УПЦ подчеркнули, что не обращались ни к одному государству для защиты своих интересов, и призвали российские власти не выступать от имени церкви на международных площадках.

«Также мы не уполномочили никого из Русской православной церкви выступать от нашего имени в ООН. Обеспокоены тем, что вопросы об Украинской православной церкви поднимают структуры, не имеющие к нам никакого отношения»,— говорится в сообщении.

В то же время в УПЦ призвали украинские власти проводить взвешенную религиозную политику внутри страны и обеспечивать равные права всем религиозным организациям.

9 января настоятель монастыря Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что власти Украины ведут гонения на церковь. Василий Небензя призвал Совбез ООН провести заседание для обсуждения ситуации вокруг УПЦ. Как уточняет «РИА Новости», оно состоится сегодня, 17 января, в 15:00 (23:00 мск).

Православная церковь на Украине представлена двумя организациями: Украинской православной церковью, ушедшей от Московского патриархата по решению Поместного собора 27 мая 2022 года, и Православной церковью Украины (ПЦУ), которая получила автокефалию от Константинопольского патриархата в 2019 году.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».