Mercedes-Benz собрал первый гиперкар AMG One

Компания Mercedes-Benz передала клиенту первый собранный гиперкара Mercedes-AMG One, который использует силовую установку от болида Формулы-1.

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Фото: Mercedes-Benz Mercedes-AMG One

Фото: Mercedes-Benz

Полноприводное 1063-сильное купе с гибридной силовой установкой на базе двигателя болида Формулы-1 собирают в Великобритании. На заводе MercedesAMG High Performance Powertrains в Бриксуорте выпускают двигатели, а в Ковентри совместно с канадской фирмой Multimatic организована финальная сборка гиперкара.

Mercedes-AMG One собирается вручную в рамках 16 стадий, по ходу которых ведется сборка отдельных узлов и агрегатов, а также тестовые проверки. Над каждым автомобилем работает более 50 специалистов.

Первый клиентский гиперкар окрашен в черный цвет, дополненный серебристыми элементами и бирюзовыми акцентами, которые отсылают к ливрее болидов заводской команды Mercedes-Benz в Формуле-1.

Напомним, всего будет выпущено 275 экземпляров Mercedes-AMG One и все автомобили уже распроданы. Ранее стало известно, что гиперкар стал быстрейшей дорожной машиной «Нордшляйфе» (северная петля гоночной трассы «Нюрбургринг»).

Максим Вершинин