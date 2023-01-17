Райффайзенбанк прекратит подключать новых клиентов к индивидуальному зарплатному проекту

С 1 февраля 2023 года Райффайзенбанк перестанет подключать новых клиентов к индивидуальному зарплатному обслуживанию. Об этом говорится в пресс-релизе банка. Изменения не касаются индивидуальных зарплатных клиентов, которые успели подключить обслуживание ранее.

На сайте кредитной организации уточняется, что индивидуальное зарплатное обслуживание — это набор дополнительных услуг и сервисов. Он доступен при условии перевода зарплаты в Райффайзенбанк по заявлению в бухгалтерию.

С 23 декабря 2022 года Райффайзенбанк изменил условия валютных переводов в российские и зарубежные банки. В мобильном приложении «Райффайзен Онлайн» минимальная сумма каждого перевода теперь составляет $5 тыс. (или эквивалент в другой валюте по курсу ЦБ в день перевода). Комиссия за перевод — 2%.

Лаура Кеффер