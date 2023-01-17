В Индии запущено производство автоматов Калашникова

На базе российско-индийского предприятия Indo-Russian Rifles Private Limited запущено серийное производство автоматов Калашникова АК-203. В ближайшее время оружие поставят индийским вооруженным силам. Индия — первая страна, которая начала производить «двухсотую» серию автоматов Калашникова.

Indo-Russian Rifles Private Limited — партнерское предприятие России и Индии по производству автоматов. Расположено в округе Амети, в индийском штате Уттар-Прадеш. Учредителями с российской стороны выступают входящие в госкорпорацию «Ростех» АО «Рособоронэкспорт» и концерн «Калашников», с индийской — Совет артиллерийских заводов (OFB).

«На предприятии Korwa Ordnance Factory в Амети, штат Уттар-Прадеш, выпущена первая партия 7.62 мм автоматов Калашникова AK-203. Начало поставок индийской армии ожидается в ближайшее время. При этом мощность завода позволяет полностью оснастить личный состав других силовых структур Индии автоматами AK-203»,— рассказал гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев (цитата по сайту компании).

Господин Михеев также отметил, что производственные мощности совместного предприятия России и Индии позволяют в будущем начать экспорт продукции в третьи страны. «В производственных планах совместного предприятия заложена 100-процентная локализация производства автоматов АК-203 в Индии»,— уточняется в пресс-релизе.

Межправительственное соглашение об организации совместного российско-индийского производства автоматов в Индии было подписано в 2019 году. Завод в городе Корва открывал премьер-министр Индии Нарендра Моди. В декабре 2021 года Россия и Индия подписали контракт на совместное производство на этом заводе более 600 тыс. автоматов АК-203.

Милена Костерева