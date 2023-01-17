Доля продаж электромобилей на мировом рынке достигла почти 10%

Каждый десятый автомобиль, проданный в 2022 году, был оснащен электродвигателем. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на предварительные подсчеты сразу нескольких аналитических компаний.

По данным LMC Automotive и EV-Volumes.com, в прошлом году в мире было продано около 7,8 млн электромобилей, что на 68% превышает показатель 2021 года. При этом, по подсчетам той же LMC, мировой объем продаж автомобилей по итогам 2022 года составил 80,6 млн. Таким образом, доля полностью электрических авто от глобальных продаж составила 9,67%. В Европе доля электромобилей уже достигла 11% от прошлогодних продаж, а в Китае — и вовсе 19%. В США доля новых электромобилей на рынке пока значительно скромнее — 5,8%. Но по сравнению с 2021 годом этот показатель вырос на 81,25%.

Наконец, продажи электромобилей растут на фоне падения общего объема продаж. Так, VW в прошлом году удалось реализовать 8,3 млн автомобилей, что на 7% ниже показателя 2021 года. Однако продажи электромобилей германского концерна выросли на 26%. О падении общего объема продаж при более чем двукратном росте продаж электромобилей в 2022 году сообщили BMW, Ford и Mercedes-Benz.

Кирилл Сарханянц