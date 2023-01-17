Knight Frank: Турция заняла первое место в мире по росту цен на аренду жилья

В 2022 году Турция заняла первое место среди 56 стран по росту цен на аренду — они увеличились на 160,6% год к году. Об этом сообщает газета Aydinlik со ссылкой на данные консалтинговой компании Knight Frank. В топ-5 по росту цен на аренду также вошли Словакия (рост на 25,5%), Чехия (23,5%), Исландия (22,9%) и Эстония (21%).

Глава турецкой палаты риэлторов Низаметтин Аша заявил, что цены на аренду в стране начали расти с 2018 года. Это было обусловлено и тем, что в течение нескольких лет предпочтение отдавалось строительству элитного жилья. «Конечно, эти цены завышены, конечно, завышены... На 70% они оправданы, на 30% — вздуты»,— считает он.

Как сообщили ТАСС представители отрасли, в Анталье средняя стоимость аренды в 2022 году выросла с $200–600 в месяц до $2 тыс. В Стамбуле минимальная стоимость временной квартиры или студии составляет $1,5–2 тыс. в месяц.

В прошлом году россияне получили больше всего видов на жительство в Турции среди других иностранцев. В общей сложности Анкара выдала вид на жительство 1 млн 354 тыс. иностранцам, из них 153 тыс. были гражданами РФ. Больше всего иностранцев зарегистрировано в Стамбуле (706 тыс.) и Анталье (158 тыс.).

О последствиях оттока россиян — в материале «Ъ» «На кого работает трудовой фронт».

Лаура Кеффер