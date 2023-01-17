Кредитор отказался от банкротства новосибирского перевозчика мусора «Экотранс-Н»

Арбитражный суд Новосибирской области вернул ООО «Сибирская эколого-сервисная компания» заявление с требованием признать банкротом ООО «Экотранс-Н», которое до разногласий с региональным оператором было одним из крупнейших перевозчиков твердых коммунальных отходов (ТКО) в Новосибирске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

О возврате просил суд сам заявитель. Причины в материалах дела не указываются. В заявлении, поданном в суд 29 декабря компания сообщала о долге перед ней на 2 млн руб.

Компания ООО «Экотранс-Н» вывозила бытовые отходы из четырех районов Новосибирска, обслуживая более 3,1 тыс. контейнерных площадок, но в начале января региональный оператор по обращению с ТКО – ООО «Экология-Новосибирск» – по решению внешнего управляющего расторг с ней часть контрактов. Во вторник, 17 января мэрия Новосибирска сообщила, что в настоящее время всю территорию города обслуживает муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство», в зону ответственности которого ранее входили только Кировский, Советский, Первомайский и Центральный районы. «Стоимость работ МУП “САХ” по вывозу ТКО существенно ниже, чем стоили аналогичные работы прежнего перевозчика», – отметили в мэрии.

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Дарья Решетникова