«Экология-Новосибирск» расторгла три из пяти договоров с «ЭкоТранс-Н»

Внешний управляющий ООО «Экология-Новосибирск» расторг с перевозчиком твердых бытовых отходов «ЭкоТранс-Н» договоры, которые посчитал экономически невыгодными. По данным компании, аннулированы три из пяти сделок на оказание услуг по транспортированию ТКО. «Внешним управляющим ООО «Экология-Новосибирск» Владиславом Баряевым в рамках проводимых мероприятий по финансовому оздоровлению регионального оператора проводится всесторонний анализ движения денежных средств, сделок и всех заключенных должником договоров, в том числе договоров на оказание услуг по транспортированию ТКО», - сказано в Telegram-канале организации.

Часть заключенных сделок с «ЭкоТранс-Н» не только препятствует восстановлению платежеспособности регионального оператора, но и усугубляет его финансовое положение, отмечает региональный оператор.

Несмотря на полученное уведомление об отказе от исполнения заключенных между ООО «Экология-Новосибирск» и ООО «ЭкоТранс-Н» с 10 января 2023 года договоров, перевозчик ТКО вывел на маршруты парк техники с экипажами и продолжил транспортировку отходов на полигоны. «Мы убеждены, что такое действие руководства ООО «ЭкоТранс-Н» является намеренным саботажем конфликтной ситуации и попыткой давления с целью изменения принятого внешним управляющим решения», - считают в «Экология-Новосибирск».

В январе 2023-го ООО «Экотранс-Н» потребовали признать банкротом. В Арбитражный суд Новосибирской области иск подала компания ООО «Сибирская эколого-сервисная компания», сумма долга, которую указал истец, составила чуть более 2 млн руб.

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Лолита Белова