Компанию по вывозу мусора в Новосибирске «Экотранс-Н» требуют признать банкротом

В Арбитражный суд Новосибирской области поступило заявление о признании крупнейшего перевозчика мусора ООО «Экотранс-Н» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах суда. Иск подала компания ООО «Сибирская эколого-сервисная компания», сумма долга, которую указал истец - чуть более 2 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно материалам суда, мировое соглашение между ООО «Сибирская эколого-сервисная компания» и крупнейшим перевозчиком мусора ООО «Экотранс-Н» было заключено в апреле 2022 года. Перевозчик должен был уплатить 12,5 млн руб.

Компания ООО «Экотранс-Н» вывозит бытовые отходы из четырех районов Новосибирска, обслуживает более 3,1 тыс. контейнерных площадок. Ранее сотрудники компании «Экотранс-Н» объявляли забастовку, в ней приняли участие 211 человек. Бастующие работники заявили якобы об изменении условий труда и замене имеющихся автомобилей для вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) на машины меньшей вместимости.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова