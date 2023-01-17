Глеб Никитин выступил против зеркального запрета на въезд в Россию жителям Евросоюза

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступил против введения зеркальных мер в ответ на запрет въезда в ряд европейских стран для россиян, написал он в Telegram-канале. По его словам, от таких действий пострадают только люди, которые могут разделять взгляды России на мир.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Если люди, в отличие от своих правительств, относятся к нам позитивно и хотят к нам приехать, то мы их ждем в гости. И мы продолжаем развивать международные контакты, поддерживать дружбу и сотрудничество с теми, кто конструктивно настроен»,– написал Глеб Никитин.

Евросоюз отменил упрощенный порядок получения россиянами шенгенских виз в сентябре. Полностью границы для туристов из России закрыли Финляндия, Литва, Эстония, Польша, Латвия и Чехия.

В январе МИД РФ заявил, что некоторые европейские страны, формально не запретившие въезд россиянам, предъявляют к ним заведомо невыполнимые требования. В ответ глава конституционного комитета Совета федерации Андрей Клишас предложил ввести зеркальные меры для жителей Евросоюза. Он считает, что это будет ответом «на открытую дискриминацию» россиян.

Анастасия Еремина