Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глеб Никитин выступил против зеркального запрета на въезд в Россию жителям Евросоюза

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступил против введения зеркальных мер в ответ на запрет въезда в ряд европейских стран для россиян, написал он в Telegram-канале. По его словам, от таких действий пострадают только люди, которые могут разделять взгляды России на мир.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Если люди, в отличие от своих правительств, относятся к нам позитивно и хотят к нам приехать, то мы их ждем в гости. И мы продолжаем развивать международные контакты, поддерживать дружбу и сотрудничество с теми, кто конструктивно настроен»,– написал Глеб Никитин.

Евросоюз отменил упрощенный порядок получения россиянами шенгенских виз в сентябре. Полностью границы для туристов из России закрыли Финляндия, Литва, Эстония, Польша, Латвия и Чехия.

В январе МИД РФ заявил, что некоторые европейские страны, формально не запретившие въезд россиянам, предъявляют к ним заведомо невыполнимые требования. В ответ глава конституционного комитета Совета федерации Андрей Клишас предложил ввести зеркальные меры для жителей Евросоюза. Он считает, что это будет ответом «на открытую дискриминацию» россиян.

Анастасия Еремина

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...