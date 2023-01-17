РБК: в России вырос спрос на специалистов по воинскому учету

На рынке труда в несколько раз увеличилось число вакансий специалистов по воинскому учету. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные HeadHunter.

Таких вакансий по-прежнему мало — менее 1% от общего числа. За весь 2021 года их было опубликовано всего 145. После начала военной операции на Украине их число увеличилось до 186 (по состоянию до 20 сентября). С 21 сентября — тогда в России началась частичная мобилизация — и до конца года появилось 500 подобных предложений.

Всплеск вакансий на специалистов по воинскому учету РБК подтвердили в Superjob. В сервисе изданию пояснили, что после начала частичной мобилизации интересоваться такими работниками стали как частные компании (работающие в сфере ретейла, производства, строительства), так и госорганизации, а также вузы.

В среднем таким специалистам предлагают 70–80 тыс. руб.

Частичная мобилизация была объявлена в России президентским указом 31 сентября. 31 октября власти заявили, что она завершена. Было призвано 300 тыс. человек, еще более 20 тыс., по данным министра обороны Сергея Шойгу, отправились в зону военной операции в качестве добровольцев.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Дарья Эрозбек