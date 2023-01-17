РБК: правительство поддержало законопроект о передаче конфиската в Минобороны и МЧС

Российское правительство поддержало законопроект, предусматривающий передачу конфискованных в рамках административных дел товаров легкой промышленности на нужды Минобороны и МЧС. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы к заседанию правительственной комиссии по законопроектной деятельности 16 января. Одобрение законопроекта изданию также подтвердили в пресс-службе правительства.

В настоящий момент конфискованные товары предаются в Росимущество. Законопроектом предлагается внести изменение в ч. 4 ст. 32.4 КоАП (исполнение постановления о конфискации вещи, явившейся орудием совершения или предметом административного правонарушения). Разработчиком документа является Минфин.

Целью принятия инициативы названо «вовлечение в хозяйственный оборот конфиската, который может быть использован по прямому назначению», в том числе в качестве гуманитарной помощи, в нынешней «сложившейся внешнеполитической и макроэкономической ситуации».

Законопроект поддержали в Минобороны, МЧС, Минпромторге, Федеральной таможенной службе (ФТС), ФСБ и Росимуществе. МВД согласовало его с замечаниями, в частности предложило ввести механизм проверки безопасности конфискованных товаров. На документ также было получено положительное заключение Минюста.

По итогам межведомственных согласований в законопроект добавили оговорку, что товары, которые были конфискованы до того, как документ вступил в силу, но еще не были ликвидированы, также могут передаваться Минобороны и МЧС.

Согласно действующему законодательству, определенный перечень конфискованных товаров (например, гигиенические изделия или скоропортящиеся продукты) можно передавать ряду организаций, включая медицинские и образовательные организации. В ноябре 2022 года закон был дополнен нормой, согласно которой некоторые товары, перечень которых определит правительство, можно передавать гражданам и организациям, в том числе ОНФ.

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Дарья Эрозбек