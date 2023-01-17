Нижегородский губернатор против зеркального запрета на въезд жителям ЕС

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступил против введения зеркального ответа на усложнение странами Евросоюза правил получения виз россиянам. По его мнению, от такого пострадают только люди, которые могут разделять взгляды РФ на мир, и сама Россия.

«Если мы будем вводить зеркальные меры, кто от этого пострадает? Простые люди, возможно, разделяющие наш взгляд на мир, и мы сами. Так к чему такие меры?»,— написал господин Никитин в Telegram.

Губернатор отметил, что если люди, «в отличие от своих правительств, относятся к нам позитивно и хотят к нам приехать, то мы их ждем в гости». По его словам, Россия продолжает развивать международные контакты и поддерживать дружбу и сотрудничество с теми, «кто конструктивно настроен».

С 12 сентября ЕС отменил упрощенную процедуру получения виз для россиян. Границы для туристов из России полностью закрыли Финляндия, Литва, Эстония, Польша, Латвия и Чехия.

Накануне, 16 января, замглавы МИД РФ Евгений Иванов рассказал, что фактически некоторые страны ЕС, которые формально не запрещают въезд российским туристам, предъявляют к ним заведомо невыполнимые требования. После этого глава конституционного комитета Совета федерации Андрей Клишас выступил за введение зеркальных правил выдачи виз иностранцам. Господин Иванов в 2022 году говорил, что считает нерациональным зеркальный ответ на запрет въезда россиян в страны ЕС.

Леонид Уварчев