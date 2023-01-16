Косачев считает, что для отмены платы за перелеты иностранных авиакомпаний над Сибирью нет условий

Вице-спикер Совфеда России Константин Косачев прокомментировал заявление Еврокомиссии о том, что Россия должна прекратить взимать плату с европейских авиакомпаний за перелеты по транссибирским маршрутам. По его мнению, условий для этого нет, так как Россия и Евросоюз взаимно закрыли воздушное пространство для своих авиакомпаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Косачев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Константин Косачев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Начну с того, что в настоящее время нет условий даже для обсуждения данного вопроса, поскольку воздушное пространство ЕС закрыто для российских авиакомпаний в силу санкций, а российское пространство закрыто, подчеркну, для авиакомпаний ЕС»,— написал Константин Косачев в своем Telegram-канале.

Константин Косачев также пояснил, что европейские компании должны платить не за право пролета над территорией Сибири, а за амортизацию авиационного оборудования. Он напомнил, что такие выплаты установлены «пульными соглашениями». Документы устанавливают плату за использование иностранными перевозчиками авиационной инфраструктуры во время перелета.

«Взамен иностранные авиаперевозчики сокращают свой маршрут и экономят значительные средства. Аналогичная практика в том или ином виде существует в Канаде, Бразилии, Китае — географически больших странах»,— добавил господин Косачев. По его словам, 15 ст. Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года о бесплатном пролете над территорией страны, на которую ссылались в ЕК, не касается «пульных соглашений».

Сегодня, 16 января, руководитель директората по транспорту Еврокомиссии (ЕК) Хенрик Хололей заявил, что в случае открытия воздушного пространства России страна должна перестать взимать транссибирские роялти.

Транссибирские роялти — выплаты от зарубежных авиакомпаний за беспосадочные полеты над Сибирью из Европы в Азию и обратно. Они были введены еще в советские времена, в основном их получает «Аэрофлот».

После начала военной операции России на Украине США и ЕС закрыли небо для российских самолетов. В Росавиации ввели аналогичные ограничения для европейских и американских авиакомпаний.

Олеся Павленко