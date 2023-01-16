СКР возбудил уголовное дело по факту авиакатастрофы Непале, в которой погибли четверо россиян

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело по факту крушения самолета в Непале. В результате авиакатастрофы погибли четыре гражданина России — две женщины и двое мужчин. Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности воздушного транспорта, которые по неосторожности привели к гибели двух или более человек.

«Следствием организован комплекс первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося»,— сообщается в Telegram-канале СКР. Ведомство проводит расследование совместно с российским МИДом.

15 января самолет АTR 72 авиакомпании Yeti Airlines потерпел крушение на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Покхара в центральном Непале. Погибли все 72 человека, находящиеся на борту. Среди них было 53 непальца и 15 иностранцев.

Лусине Баласян