Регулятор азартных игр заключил соглашение с Федерацией русской лапты

«Единый регулятор азартных игр» (ЕРАИ) и Федерация русской лапты России заключили соглашение. Об этом сообщил гендиректор ЕРАИ Алексей Грачев. Он не привел его подробностей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игра в лапту

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Игра в лапту

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«За год мы нарастили пул федераций, получающих внебюджетную поддержку, до 121. Особенно важно, что сейчас дополнительное финансирование направляется федерациям, занимающимся развитием и популяризацией массовых видов спорта. В том числе народных: Федерации мас-рестлинга, якутской борьбы, Федерации городошного спорта России, Федерации северного многоборья России. Теперь среди наших партнеров — Федерация русской лапты России»,— сказал Алексей Грачев ТАСС. Он добавил, что регулятор будет направлять денежные отчисления Федерации русской лапты.

В октябре 2022 года модуль по игре в лапту решили внедрить в образовательную программу в российских школах. В январе текущего года Минпросвещения отчиталось о разработке соответствующего образовательного курса. Модуль «Лапта» будет реализовываться в рамках уроков физкультуры и внеурочной деятельности для школьников с 1-го по 11-й классы.

Олеся Павленко