Нижегородская фармация закупает аналоги дефицитных лекарств

Дефицит некоторых импортных препаратов наблюдается в аптеках Нижегородской области. Областная фармация (НОФ, сеть аптек «Госаптека») связывает это с изменением логистики поставок. Госпредприятие намерено решить проблему за счет покупки аналогов лекарств.

«Есть ряд торговых наименований, которые находятся в дефиците. На складе Нижегородской областной фармации имеются в наличии и антибиотики, и препараты, содержащие парацетамол и ибупрофен, в различных лекарственных формах. Все лекарственные препараты регулярно поставляются в медицинские организации Нижегородской области»,– сообщили в НОФ (цитата по NN.ru).

Ранее Росздравнадзор предупредил о возможных задержках в поставках отдельных препаратов в аптеки в связи с повышенным спросом. В ведомстве считают, что это временный дефицит – дистрибуторы стараются изменить пути доставки и оперативно привозить медикаменты.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Аптеки испытывают синдром дефицита лекарств».