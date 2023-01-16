Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Нижегородская фармация закупает аналоги дефицитных лекарств

Дефицит некоторых импортных препаратов наблюдается в аптеках Нижегородской области. Областная фармация (НОФ, сеть аптек «Госаптека») связывает это с изменением логистики поставок. Госпредприятие намерено решить проблему за счет покупки аналогов лекарств.

«Есть ряд торговых наименований, которые находятся в дефиците. На складе Нижегородской областной фармации имеются в наличии и антибиотики, и препараты, содержащие парацетамол и ибупрофен, в различных лекарственных формах. Все лекарственные препараты регулярно поставляются в медицинские организации Нижегородской области»,– сообщили в НОФ (цитата по NN.ru).

Ранее Росздравнадзор предупредил о возможных задержках в поставках отдельных препаратов в аптеки в связи с повышенным спросом. В ведомстве считают, что это временный дефицит – дистрибуторы стараются изменить пути доставки и оперативно привозить медикаменты.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Аптеки испытывают синдром дефицита лекарств».

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...