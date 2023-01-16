«Лаборатория Касперского»: россияне дают имена пылесосам и разговаривают с чайниками

10% россиян дают имена своим гаджетам, особенно часто — роботам-пылесосам, следует из результатов опроса «Лаборатории Касперского» (есть у «Ъ»). Граждане России также склонны персонифицировать домашние устройства и разговаривать с ними, как с людьми.

«68% (опрошенных.— "Ъ") разговаривают со смартфонами, 54% — с ноутбуками, 45% — с телевизорами, 22% — с электрическими чайниками и кофемашинами, а 16% — с роботами-пылесосами»,— говорится в исследовательском отчете «Касперского». 42% респондентов вербально просят гаджеты начать работать при поломках.

Эксперт по кибербезопасности «Лаборатории» Дмитрий Галов также рассказал о проведенном компанией эксперименте, который продемонстрировал чрезмерное доверие россиян к роботам. «Робот-доставщик пытался попасть в помещение, куда можно было пройти только по персональным ключ-картам. Окружающие охотно ему помогали… В рамках другого эксперимента робот вовлекал людей в дружескую беседу, в результате ему удавалось выманивать самую разную информацию»,— рассказал господин Галов о ходе исследований.

Андрей Сапожников