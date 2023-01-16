Бельгийская таможня зафиксировала 30 нарушений антироссийских санкций

Прокуратура Бельгии инициировала расследование в связи с обнаружением таможней товаров, которые могут нарушать санкции Евросоюза против России. Об этом сообщает издание Echo со ссылкой на таможенную службу Бельгии.

С февраля 2022 года ведомство заблокировало 500 контейнеров с продукцией для экспорта в Россию по подозрению в нарушении санкционных предписаний ЕС. «Для разблокировки контейнеров заинтересованные компании должны предоставить документы, подтверждающие, что они не нарушают санкции»,— говорится в материале газеты.

Уточняется, что в задержанных контейнерах могут содержаться предметы роскоши, медицинское оборудование, электроника, продовольствие, а также продукция, которая может быть использована в военных целях. Всего таможенная служба выявила 30 нарушений экспортных санкций против России.

В августе стало известно, что власти Бельгии с 24 февраля заморозили активы российских физических и юридических лиц на сумму €50,5 млрд.

О последствиях ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Андрей Сапожников