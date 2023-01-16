На спецоперации погиб 25-летний боец ЧВК «Вагнер» из Свердловской области

В ходе специальной военной операции на Украине погиб 25-летний житель городского округа Верхнее Дуброво (Свердловская область) Анатолий Азаренко, сообщил глава городского округа Валерий Конопкин. Прощание с погибшим состоится 18 января 2023 года в местном Доме культуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Конопкин / vk Фото: Валерий Конопкин / vk

Анатолий Азаренко родился 18 апреля 1997 года. Закончил Верхнедубровскую среднюю школу. С 2008 по 2013 год занимался в военно-патриотическом клубе «Летучая мышь». В октябре 2022 года он заключил контракт с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер» и отправился в зону проведения специальной военной операции. Анатолий Азаренко геройски погиб в ходе боев под Артемовском (Донецкая Народная Республика) 25 ноября. За мужество и героизм награжден медалью «За Отвагу» посмертно.

«Анатолий исполнил долг воина ценой своей жизни и навсегда останется в памяти земляков. Приношу глубочайшие соболезнования родным, близким и друзьям»,— написал Валерий Конопкин.

Ранее «Ъ-Урал» о гибели нескольких бойцов ЧВК из Свердловской области. Так, 29-летний житель Серова погиб при освобождении Артемовска. Также на спецоперации погиб 28-летний боец ЧВК «Вагнер» из Артемовского и погиб боец ЧВК «Вагнер» из Каменска-Уральского.

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Диана Сунагатуллина