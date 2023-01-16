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Коммерсантъ FM
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«Авито»: Москва вышла на второе место по снижению цен на квартиры

В четвертом квартале 2022 года квартиры в новостройках в крупных российских городах сильнее всего подешевели в Волгограде (на 7%, в среднем до 4,2 млн руб.), Москве и Калининграде (в обоих — на 6%, до 12,9 и 5,9 млн руб. соответственно). Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные «Авито Недвижимости».

Также стоимость новостроек снизилась в:

  • Челябинске (на 5%, до 3,9 млн руб.);
  • Севастополе (5%, 5,4 млн руб.);
  • Воронеже (4%, до 4,4 млн руб.);
  • Томске (4%, до 5,9 млн руб.);
  • Ленинградской области (3%, до 5,5 млн руб.);
  • Ярославле (3%, до 4,7 млн руб.).

В целом по России новостройки стали дешевле на 1%. В среднем цена квартиры опустилась до 5,9 млн руб. Сильнее всего подешевели многокомнатные квартиры (от четырех комнат и больше) — на 10% и объекты свободной планировки — на 9%. Однокомнатные стали дешевле на 2%, двухкомнатные — на 1%, студии — на 0,8%.

Больше всего за отчетный период жилье подорожало в Симферополе (на 8%, до 6 млн руб.), Краснодаре (7%, до 5,9 млн руб.), Новосибирске (7%, до 5,7 млн руб.), Омске (6%, до 5 млн руб.), Брянске (5%, до 4,8 млн руб.).

Спрос (число просмотров) на новостройки в стране вырос в среднем на 5%. Сильнее всего он повысился в Томске (+57%), Рязани (+46%), Туле (+43%), Симферополе (+32%) и Ярославле (30%). В Москве спрос поднялся на 2%. Он снизился в Севастополе (на 19%), Ростове-на-Дону (13%) и Санкт-Петербурге.

По данным аналитиков, рост предложения и низкая активность покупателей сдерживают цены на рынке вторичной недвижимости: средняя стоимость жилья стагнирует, а большинство сделок по-прежнему заключаются с дисконтом. При среднем размере скидки 5,6% при срочной продаже он может достигать и 20%.

Подробности — в материале «Ъ» «Вторичное жилье не привлекает покупателей».

Лаура Кеффер

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