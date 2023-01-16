В Кремле не назвали сроки завершения работы над концепцией внешней политики России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в настоящее время проект обновленной концепции внешней политики страны дополняется. Однако дату завершения работы над документом господин Песков не уточнил.

«Она (концепция.— "Ъ") будет дополнена, будет работа финализироваться. Будут определенные дополнения»,— сказал пресс-секретарь российского президента в ходе пресс-колла. По его словам, на данный момент нет понимания, в какой срок работа над концепцией завершится.

На вопрос, может ли утверждение концепции состояться без проведения заседания Совета безопасности РФ, Дмитрий Песков ответил утвердительно. «На самом деле, может быть утверждено указом президента»,— уточнил он.

После ввода российских войск на Украину большинство стран Евросоюза и НАТО решили пересмотреть стратегию отношений с Россией в пользу международной изоляции. 21 декабря прошлого года Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза проект обновленной концепции внешней политики России, в которой будет скорректирован подход к отношениям с западными странами.

Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что впредь Россия не намерена инициировать совместные проекты с Евросоюзом. Однако, по его словам, Москва готова продолжать совместную работу с лидерами европейских стран, которые ценят с ней дружбу.

Милена Костерева