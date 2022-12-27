Лавров: Россия больше не будет предлагать ЕС совместные проекты

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не намерена инициировать совместные проекты с Евросоюзом (ЕС). По его словам, в настоящее время отношения между Москвой и Брюсселем находятся «на самом низком историческом уровне».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Разумеется, "бизнеса, как обычно" с такими контрагентами больше не будет. Ни стучаться в закрытую дверь, ни инициировать совместные проекты не намерены. Слава Богу, мир клином на Евросоюзе для нас не сходится, у нас много друзей и единомышленников в других частях света»,— сообщил господин Лавров в интервью ТАСС.

Глава российского дипведомства подчеркнул, что Россия готова продолжать совместную работу с лидерами европейских стран, которые ценят с ней дружбу.

«Если и когда на европейской стороне наступит горькое похмелье от нынешнего русофобского ража, а затем и отрезвление, если там появятся внятные национально ориентированные политики, понимающие преимущества равноправного и взаимовыгодного партнерства с Россией, уверяю вас — с нашей стороны проблем не возникнет»,— добавил он.

В ответ на ввод российских воск на Украину большинство стран ЕС и НАТО решили пересмотреть стратегию отношений с Россией в пользу международной изоляции. Новая концепция взаимодействия с Москвой придет на смену предыдущей, одобренной в 2016 году. Она допускала избирательное сотрудничество с Россией по вопросам международной политики.

28 января президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза проект обновленной концепции внешней политики России, в которой будет скорректирован подход к отношениям с западными странами. При этом господин Путин подчеркивал, что продолжает поддерживать деловые контакты со многими европейскими коллегами.

Милена Костерева