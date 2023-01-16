Пласидо Доминго снова обвинили в сексуальных домогательствах

Испанская певица, пожелавшая не раскрывать свою личность, заявила в эфире телеканала La Sexta в воскресенье, что оперный певец Пласидо Доминго домогался до нее в начале 2000-х годов.

«Впервые я почувствовала беспокойство, когда мы репетировали. Он (Пласидо) сказал мне при всех: "Слушай, можно я засуну руку в один из твоих милых карманов". На мне были брюки с вышитым задним карманом,— цитирует певицу Reuters.— Меня затошнило, пока я думала, что могу сказать в ответ. Если я скажу ему "нет", будут последствия, а если я скажу "да", то даже не хочу думать об этом».

Певица заявила, что не стала тогда докладывать о случившемся своему начальству. Представители Пласидо Доминго не ответили на запрос агентства прокомментировать обвинения.

Напомним, в августе 2019 года девять женщин рассказали, что подвергались сексуальным домогательствам со стороны оперного певца. Еще три заявили, что певец пытался их поцеловать. Сам Пласидо Доминго назвал обвинения ошибочными. Упомянутые случаи домогательств происходили с 1980-х годов и на протяжении более 30 лет. В октябре 2019 года господин Доминго ушел с поста руководителя Los Angeles Opera, где проработал 20 лет, а его карьера певца практически завершилась. В начале 2020 года господин Доминго принес публичные извинения перед женщинами за «причиненную боль» и сообщил, что готов взять на себя «всю ответственность» за обвинения. Тем не менее певец до сих пор ни разу не признал себя виновным. Ни одно из обвинений не переросло в судебное разбирательство.

Кирилл Сарханянц