Правительство вдвое увеличило размер господдержки многодетных семей Приморья

Правительство России в два раза увеличило размер единовременной выплаты для многодетных семей Приморского края, в которых в 2022 году и до конца 2025-го родится третий ребенок. Таким образом, размер единовременной выплаты составит 1 млн руб.

«Программы кредитования, позволяющие улучшить жилищные условия — купить квартиру в новостройке или построить дом,— хорошо себя зарекомендовали. Многие граждане, в том числе и жители Дальнего Востока, ими воспользовались, и такая поддержка стала подспорьем многодетным семьям»,— отметил председатель правительства Михаил Мишустин (цитата по сайту кабмина).

Как уточнил господин Мишустин, эти средства можно будет направить для полного или частичного погашения ипотечного займа. Для этих целей Приморскому краю выделят 450 млн руб.

Кроме того, в рамках программы поддержки семей с детьми ранее российское правительство утвердило индексацию с 1 февраля 2023 года материнского капитала на 12,4%. Размер выплат на первого ребенка составит 589,5 тыс. руб., на второго ребенка — 779 тыс. руб.

5 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о выплате ежемесячного пособия из средств материнского капитала для семей с низким доходом (с детьми до трех лет).

О соцподдержке малоимущих семей в России — в материале «Ъ» «Пособия от бедности».

Милена Костерева