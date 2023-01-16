Россиянка Шнайдер одержала победу в первом круге Australian Open

Российская теннисистка Диана Шнайдер обыграла спортсменку из Словакии Кристину Кучову и вышла во второй круг Australian Open. Встреча продолжалась 1 ч 54 мин и завершилась со счетом 7:6 (8:6), 7:5.

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Фото: Asanka Brendon Ratnayake / AP Диана Шнайдер

Фото: Asanka Brendon Ratnayake / AP

Во время матча Шнайдер выполнила девять подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти. На счету Кучовой одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Australian Open проходит с 16 по 28 января, это первый в сезоне турнир Большого шлема. Общий призовой фонд турнира составляет $51 млн. В основной сетке Australian Open выступят 14 россиянок.

Подробнее о чемпионате — в материале «Ъ» «Гонка без лидера».

Милена Костерева