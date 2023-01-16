Россиянка Калинская проиграла в первом круге Australian Open

Анна Калинская проиграла американке Даниэль Коллинз в матче первого круга Australian Open. Они провели на корте 2 ч 54 мин, встреча закончилась со счетом 7:5, 5:7, 6:4 в пользу американки. Во втором круге Коллинз сыграет с чешкой Каролиной Муховой.

Australian Open продлится до 29 января, в основной сетке в общей сложности выступят 14 россиянок. Это первый в сезоне турнир Большого шлема, он проводится на покрытии «хард». Действующей победительницей является австралийская теннисистка Эшли Барти. Она объявила о завершении карьеры в марте 2022 года.

Подробнее о турнире — в материале «Ъ» «Гонка без лидера».

Лаура Кеффер