«Челси» заплатит за украинского футболиста Мудрика €100 млн с учетом бонусов

Английский клуб «Челси» объявил о заключении контракта с 22-летним полузащитником «Шахтера» и сборной Украины Михаилом Мудриком. Согласно заявлению донецкого «Шахтера», которое приводят AFP и AP, трансфер Мудрика обойдется английскому клубу в €70 млн, еще €30 млн предусмотрено в качестве бонусов.

Контракт подписан на восемь с половиной лет, сообщает выступающий в Английской премьер-лиге «Челси». «Я счастлив, что подписал контракт с "Челси"»,— прокомментировал Михаил Мудрик.

В заявлении «Шахтера» говорится, что сделка является рекордной продажей для украинского клуба. «Я уверен, что Михаил завоюет уважение, симпатию и любовь всех ценителей мирового футбола своей скоростью, своей техникой, своей впечатляющей и красивой игрой»,— сказал президент украинского клуба Ринат Ахметов.

Как выступает в этом году английский клуб, читайте в публикации «Ъ» «"Челси" играет на понижение».

Мария Федотова