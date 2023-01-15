Литовский регулятор усомнился в возможности выхода в эфир телеканала «Дождь»

Председатель Литовской комиссии по радио и телевидению (ЛРТК) Римантас Багдзявичюс выразил сомнение, что телеканал «Дождь» (внесен в РФ в реестр иностранных агентов) будет транслироваться в Литве после получения лицензии на вещание в Нидерландах.

После решения Латвии отозвать лицензию канала из-за угрозы национальной безопасности и общественному порядку литовские вещатели будут осторожны, пояснил господин Багдзявичюс.

«Мы, конечно, будем мониторить и этот канал, и вещатели будут его много мониторить и не будут спешить с ретрансляцией»,— заявил председатель ЛРТК (цитата по Lrytas). По его словам, хотя теоретически этот канал в Литве можно увидеть, «на практике это будет зависеть от самих вещателей, а они будут сознательны».

Латвия приняла решение об отзыве лицензии после того, как в эфире «Дождя» ведущий Алексей Коростелев выразил надежду на то, что канал смог помочь с «оснащением и просто с элементарными удобствами на фронте» российским мобилизованным военнослужащим. Журналиста уволили, Латвия, Литва и Эстония прекратили вещание телеканала. В России «Дождь» заблокирован с марта 2022 года по требованию Генпрокуратуры. После получения лицензии в Нидерландах телеканал решил перенести редакцию в Амстердам.

Мария Федотова