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Зеленский ввел санкции против уральского барда Юрия Лозы

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против уроженца Свердловска, барда Юрия Лозы. Указ украинского лидера опубликован на его сайте. Господину Лозе запретили в течение 10 лет заезжать в Украину, а также были заблокированы возможные счета музыканта в стране.

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Всего под санкции украинского президента попали 198 человек, среди которых военный корреспондент Семен Пегов, продюсер Яна Рудковская, блогер и писатель Дмитрий Пучков, режиссер Андрей Кончаловский, гендиректор телеканала «Спас» Борис Корчевников, журналист Павел Зарубин.

Ранее на Украине ввели санкции против певицы из Екатеринбурга Клавы Коки и уроженца Нижнего Тагила лидера группы «Смысловые галлюцинации» Сергея Бобунца.

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