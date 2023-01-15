При взрыве боеприпасов в ДК на белгородском хуторе Тоненьком могло пострадать десять военных

В результате взрыва боеприпасов и последующего пожара в доме культуры хутора Тоненького Корочанского района Белгородской области могли пострадать десять военнослужащих. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на экстренные службы. По данным агентства, из соседних домов эвакуировали 15 жителей.

Ранее телеканал РЕН со ссылкой на источник сообщил, что пожар якобы произошел из-за подрыва гранаты военнослужащим в одной из воинских частей Белгородской области. По данным телеканала, при взрыве гранаты и последующем пожаре погибли трое военных, 16 получили ранения, судьба еще восьмерых неизвестна. Telegram-канал «112» утверждает, что военнослужащий привел в действие гранату РГД-5. Собеседники «Ъ-Черноземье» в Минобороны РФ пока не смогли подтвердить или опровергнуть информацию.

Днем 14 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале рассказывал о пожаре в бывшем здании дома культуры и начальной школы. По его словам, жители села при пожаре не пострадали. О причинах происшествия власти не сообщали.

Олег Мухин