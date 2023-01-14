Под Белгородом жителей нескольких домов эвакуировали из-за пожара

В Корочанском районе Белгородской области произошел пожар на территории бывшего здания Дома культуры и начальной школы. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, пострадавших среди мирных жителей нет, но граждан пришлось эвакуировать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Утром 14 января господин Гладков сообщил в своем телеграм-канале, что «все оперативные службы» уже на месте возгорания, идет его ликвидация: «Эпицентр пожара находится недалеко от частных домов, жителей этих домовладений временно вывезли на безопасное расстояние». О причинах происшествия власти пока не сообщали.

Андрей Цветков