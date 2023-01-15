МВД Молдавии сообщило об обнаружении на границе с Украиной части ракеты с 80 кг взрывчатки

Министерство внутренних дел Молдавии сообщило, что сотрудникам ведомства удалось найти боевую часть снаряда в районе упавшей накануне ракеты. В ней, по данным ведомства, находилось примерно 80 кг взрывчатого вещества.

«Утром патрули полиции проинформировали жителей сел Павловка и Ларга, чтобы они держались на расстоянии и не приближались к зоне безопасности, которую пришлось расширить, так как оперативные группы правоохранительных органов обнаружили боевую часть ракеты, она снаряжена примерно 80 килограммами взрывчатого вещества»,— сказано в сообщении пресс-службы МВД.

В ведомстве добавили, что власти Молдавии проинформировали Украину об обнаружении боевой части ракеты.

14 января обломки ракеты упали в Бричанском районе Молдавии. В Минобороны страны говорили, что воздушное пространство Молдавии не было нарушено. Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица назвала случившееся неуважением к суверенитету страны. Это третий аналогичный случай с начала военной операции на Украине.

О том, что происходит на 326-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко